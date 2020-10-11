Antalya Orman Çiftliği’nde ekim mesaisi

Kepez Belediyesi, 200 dönümden oluşan Antalya Orman Çiftliği’nin toprağını, sonbaharın ilk yağmurlarından sonra buğday tohumuyla buluşturacak. Buğday ekiminin bereketli olması için de çiftlik arazisine şuana kadar 2 bin 200 kamyon kırmızı toprak serildi.

Kepez Belediyesi, tarımsal üretime dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kirişçiler Mahallesi’nde 200 dönümlük arazide kurduğu Antalya Orman Çiftliği’ni, buğday ekimine hazırlıyor. Çiftliğin arazisi, Akdeniz’in bereketli kırmızı toprağı terra-rossa ile zenginleştiriliyor.

Çiftlik arazisine binlerce kamyon kırmızı toprak

Tarımsal faaliyetin daha bereketli olması için çiftliğin zeminine, kamyonlarla getirilen kırmızı toprak seriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çiftliğin, taşlardan temizlenen tarlalarına bugüne kadar 2 bin 200 kamyona yakın kırmızı toprak döktü. Gün içerisinde yaklaşık 90 kamyonla gerçekleştirilen toprak seriminin bir hafta daha devam edeceği ifade edildi. Hububat ekimine hazır hale getirmek için de çiftlik arazisinden 700 kamyon hafriyat alındı.

Akdeniz’in terra-rossa toprağı ile zenginleştirilen Antalya Orman Çiftliği’nin arazisi traktörle sürülerek, buğday ekimine hazır hale getirilecek.