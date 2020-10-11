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Antalya Orman Çiftliği’nde ekim mesaisi

ANTALYA HABERLERİ  | 11.10.2020 12:22 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, 200 dönümden oluşan Antalya Orman Çiftliği’nin toprağını, sonbaharın ilk yağmurlarından sonra buğday tohumuyla buluşturacak.

Kepez Belediyesi, 200 dönümden oluşan Antalya Orman Çiftliği’nin toprağını, sonbaharın ilk yağmurlarından sonra buğday tohumuyla buluşturacak. Buğday ekiminin bereketli olması için de çiftlik arazisine şuana kadar 2 bin 200 kamyon kırmızı toprak serildi.
Kepez Belediyesi, tarımsal üretime dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kirişçiler Mahallesi’nde 200 dönümlük arazide kurduğu Antalya Orman Çiftliği’ni, buğday ekimine hazırlıyor. Çiftliğin arazisi, Akdeniz’in bereketli kırmızı toprağı terra-rossa ile zenginleştiriliyor.

Çiftlik arazisine binlerce kamyon kırmızı toprak
Tarımsal faaliyetin daha bereketli olması için çiftliğin zeminine, kamyonlarla getirilen kırmızı toprak seriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çiftliğin, taşlardan temizlenen tarlalarına bugüne kadar 2 bin 200 kamyona yakın kırmızı toprak döktü. Gün içerisinde yaklaşık 90 kamyonla gerçekleştirilen toprak seriminin bir hafta daha devam edeceği ifade edildi. Hububat ekimine hazır hale getirmek için de çiftlik arazisinden 700 kamyon hafriyat alındı.
Akdeniz’in terra-rossa toprağı ile zenginleştirilen Antalya Orman Çiftliği’nin arazisi traktörle sürülerek, buğday ekimine hazır hale getirilecek.

“Çiftlik yakında bereket fışkıracak”
Başkan Hakan Tütüncü, sonbaharın ilk yağmurlarından sonra çiftlik arazisinde buğday ekimini yapacaklarını ifade etti.
Çiftliğin bereketini, hemşerileriyle paylaşacaklarını aktaran Başkan Tütüncü, "Antalya Orman Çiftliği projemiz, Akdeniz’in bereketli topraklarıyla zenginleşiyor. Çiftlik arazisine binlerce kamyon toprak çekiyor ve araziyi ekime hazırlıyoruz. 200 dönümlük bu çiftlikte yakında bereket fışkıracak. Çiftlikte, tarımsal mahsul elde edeceğiz. Ürettiğimiz bu mahsulü de halkımızla paylaşacağız. Dolayısıyla Antalya Orman Çiftliği, yaşayan, üreten ürettiklerini hemşerileri ile paylaşan bir proje olacak.” açıklamasını yaptı.

Tropikal meyve bahçeleri de kurulacak
Pandemi döneminde değeri daha iyi anlaşılan tarım ve hayvancılığa dikkat çekmeyi amaçlayan Antalya Orman Çiftliği projesinde sadece hububat tarlaları olmayacak. Antalyalıları heyecanlandıran çiftlikte, ekim alanlarının yanı sıra mandıra, ziraat meslek lisesi, meyve bahçeleri, köy sosyal yaşamı ve hobi bahçeleri de bulunacak.
Antalya’nın geleneksel köy mimarisinin yaşatılacağı çiftlikte pamuk, zeytin, narenciye, turfanda, üzüm, hububat, susam üretimi yapılacak. Çiftlikte tropikal meyve bahçeleri, çiçek seraları, botanik park da kurulacak.

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