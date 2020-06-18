Antalya OSB’de ders zili on line olarak çaldı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) ders zili online olarak çaldı. Bölge katılımcıları video konferans sistemiyle gerçekleşen eğitimlere yoğun ilgi gösterdi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde 2015 yılında başlayan eğitim seferberliği, pandemi önlemleri gözetilerek devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen eğitim programlarına, video konferans sistemiyle gerçekleşen online programlar ile yeniden başlandı. ‘OSB Soruyor, Uzmanlar Yanıtlıyor’ mottosu ile başlayan online eğitim programlarının ilki Türk Standartları Enstitüsü paydaşlığında “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi Farkındalık Programı” başlığıyla gerçekleşti. 50’den fazla Bölge firmasının temsilcinin katıldığı eğitimde fabrikalarda koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler ve Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi başvuru süreci detaylı bir şekilde aktarıldı. Bölge firmalarının yoğun ilgi gösterdiği online eğitim programlarının, 2020 yılının sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

Eğitim olmazsa olmazımız

Antalya OSB’nin olmazsa olmazının eğitim olduğuna dikkat çeken Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “En riskli ve kaoslu dönemlerin bile olmazsa olmazı eğitim ve öğrenim sürecidir. Pandemi, bizleri dünya genelinde öngöremediğimiz bir çok değişimi ve dönüşümü gözlemleme sürecine dahil etmiştir. Gözlemleyici olmanın yanı sıra değişime uyum sağlamak ve en az zararla üretime ve yaşamımıza devam edebilmek için gelişimimizin devam etmesi, insanın olduğu her yerde ders zilinin çalınması gerekmektedir. Bizim gibi kuruluşlar ise bu görüşün bayrağını taşımakla mükelleftir” dedi.