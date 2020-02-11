Antalya OSB’den kolej statüsünde okul

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, OSB’ye devredilen Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yatırım değerinin 10 milyon TL olduğunu belirterek, 2021 yılına kadar yenileme çalışmalarının yapılacağı okulda teknoloji geliştirme vakfının, tasarım atölyelerin ve laboratuvarların olacağının altını çizdi. Antalya OSB Yönetim Kurulu, 2023 Eğitim Vizyonunun başlıca hedefleri arasında yer alan mesleki ve teknik ortaöğrenim kurumlarının Türkiye’deki sektör liderleriyle yoğun bir şekilde etkileşim halinde olması mezunlara istihdamda öncelik verilmesi için harekete geçti. OSB, organize sanayi bölgelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle mesleki ve teknik okul sayısının artırılması ve nitelikli hale getirilmesi çalışmalarına ilk elden katkı sağlayarak örnek bir ‘Okul Gelişim Modeli’ ortaya koymak için Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, Antalya OSB Tüzel Kişiliğine devir edilmesi talebinde bulundu. Talebi uygun bulan Milli Eğitim Bakanlığı, okulun 2019-2020 eğitim öğretim dönemi sonunda Antalya OSB Tüzel Kişiliğine devir edilmesini kararlaştırdı. Halen eğitim öğretim faaliyetlerinin devam ettiği okul, dönem sonunda öğrenci, öğretmen ve tüm tefrişatı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kepez’deki yeni yerine taşınacak. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi itibariyle Antalya OSB tarafından teknik kolej statüsünde eğitim faaliyetlerine devam edecek okul da büyük bir dönüşüm yaşanacak. Mevcut derslik ve atölyelerde köklü bir renovasyon işleminin başlatılacağı okulda, tüm atölyeler son teknoloji cihazlar ile donatılarak, öğrencilere günün ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim verilecek. 320 kişilik yeni bir yemekhanenin inşa edileceği okula, uluslararası standartlara sahip kapalı spor salonu ile birlikte bir de halı saha yapılacak. Özel okul statüsünde eğitim verilecek okula ilk yıl 320 öğrenci kabul edilecek ve tüm öğrenciler ücretsiz eğitim görecek. Yemek, servis ve atölye kıyafetlerinin de ücretsiz olarak sağlanacağı okulun dördüncü yılında toplam kapasitenin bin 280 öğrenciye ulaşması hedefleniyor. Anadolu meslek ve teknik programların uygulanacağı okulda, meslek programı kapsamında 3 alan ve 6 dalda, teknik program kapsamında ise 2 alan ve 2 dalda eğitim verilecek. OSB Başkanı Ali Bahar, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, konuyla bilgilendirmelerde bulundu.

“Eğitime önem vermeye hep devam ettik”

Bahar, eğitim birimini kurduklarını, 5 yılda 200’ün üzerinde eğitim verdiklerini ve 9 bine yakın sertifika verdiklerini kaydetti. OSB’de yüzde 17 oranında işe giriş-çıkışları azalttıklarını ifade eden Bahar, “Bu konuda verimlilik sağladık. Eğitime önem vermeye hep devam ettik. Kurduğumuz itfaiye birimi 6 buçuk dakikada bir yangına müdahale ediyor. İkinci kurduğumuz birimle bu sayıyı 3 buçuk dakikaya indiriyoruz. İtfaiye biriminde seçtiğimiz arkadaşlarımıza drone eğitimi aldırıyoruz. Yangını yukarıdan görmek istiyoruz.” dedi.

“Değer katmak zorundayız”

Bugünkü konunun meslek lisesi olduğunu dile getiren Bahar, “Bu çok zor başardığımız bir konu. Genç nüfusa sözde değil, özde yaklaşmak lazım. Siz genç nüfustan övünüyorsanız, o çocuklarımıza hamali işler yaptırıyorsanız bizim genç nüfustan bahsetmemiz anlamsız olur. Değer katmak zorundayız. Bu olaya gerçekten bir namus meselesi gibi bakılması gerekiyor. Çok işsiz var. Beni günde en az 5 kişi arıyor. Buna üzülüyorum. O telefonu her kapattığımda büyük sorumluluk yaşıyorum. Bu iş çok değerli.” diye konuştu. Okuldaki her şeyin değişeceğini belirten Bahar, 2021’e kadar öğrencilerin Kepez ilçesinde bulunan bir okula yerleştirileceğini söyledi. Ali Bahar, “Buradaki binanın durumu iyi değil ama bize verildi. OSB bir şeyi alıyor, dokunuyorsa altın dokunuşta bulunuyor demektir.” şeklinde konuştu. Ali Bahar, okulda eğitim görecek öğrencilerin, 2’nci sınıftan itibaren asgari ücretin üzerinde bir maaşla fabrikalarda çalışmaya başlayacağına dikkat çekti.

Okula teknoloji geliştirme merkezinin de kurulacağını kaydeden Bahar, şu ifadeleri kullandı:

“Okulun bulunduğu yerde özel bir üniversite var. İkisini ayıran yolun rengini bile değiştiriyoruz. Yolun rengi: yeşil olacak. Elektrikli araçlar olacak. Meslek lisesindeki çocuk teknoparka, teknoparktaki çocuk üniversiteye gelebilecek. Bilim ve eğitim havzası oluşturmaya çalışıyoruz.”

Bahar, teknoloji geliştirme merkezinde 60’a yakın kuluçkanın çalışacağını, tasarım atölyelerin ve laboratuvarların olacağının altını çizerek, bilim havzası yaşanacağını ifade etti. OSB Başkanı Bahar, okula yapılan yatırımın ise 10 milyon TL değerinde olduğunu sözlerine ekledi.

