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Antalya Polisi kadınlara çiçek dağıttı

ANTALYA HABERLERİ  | 09.03.2020 17:42 | Son Güncelleme

Antalya Emniyet Müdürlüğünce Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 3 bin kadına karanfil verildi.8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince Kepez’de ve Muratpaşa’da yaklaşık 3 bin kadının “Dünya Kadınlar Günü” kutlanarak 3 bin adet karanfil dağıtıldı.Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalara kadınlarımızın da katılarak bilgi, tecrübe ve yetenekleri ile bizlere güç vermelerini beklemekteyiz" denildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünce Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 3 bin kadına karanfil verildi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince Kepez’de ve Muratpaşa’da yaklaşık 3 bin kadının “Dünya Kadınlar Günü” kutlanarak 3 bin adet karanfil dağıtıldı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalara kadınlarımızın da katılarak bilgi, tecrübe ve yetenekleri ile bizlere güç vermelerini beklemekteyiz" denildi.

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İmsak
05:51
Sabah
07:10
Öğle
13:13
İkindi
16:31
Akşam
19:06
Yatsı
20:20

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Ela Eczanesi
Muratpasa
Müjgan Eczanesi
Muratpasa
Naz Eczanesi
Muratpasa
Pastör Eczanesi
Muratpasa
Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
İnanır Eczanesi
Kepez
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