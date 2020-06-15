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Antalya Tarım Orman Eğitim Günlerinde 50 bin kişiye ulaşıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 15.06.2020 15:55 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman personeli ve özel sektör temsilcilerinin eğitici olduğu "Antalya Tarım Orman Eğitim Günleri" adlı online eğitim programı sona erdi.Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman personeli ve özel sektör temsilcilerinin eğitici olduğu "Antalya Tarım Orman Eğitim Günleri" adlı online eğitim programı sona erdi.

Antalya Tarım Orman Eğitim Günlerinde 50 bin kişiye ulaşıldı

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman personeli ve özel sektör temsilcilerinin eğitici olduğu "Antalya Tarım Orman Eğitim Günleri" adlı online eğitim programı sona erdi.
Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman personeli ve özel sektör temsilcilerinin eğitici olduğu "Antalya Tarım Orman Eğitim Günleri" adlı online eğitim programı sona erdi. 11 farklı konunun işlendiği bu eğitimler ile sosyal izolasyon korunarak eğitimler aksamadan verilmeye devam etti. Uzaktan eğitim programı ile üreticiler alanında uzman olan eğitmenlerden eğitim aldılar ve interaktif olarak gerçekleşen eğitimlerde alanında uzman olan eğitmenlere sorulanını anlık olarak iletme şansına sahip oldular.
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Muz Yetiştiriciliği, Hastalık ve Zararlıları ile Mücadelesine 146 kişi, Avokado Yetiştiriciliği, Hastalık ve Zararlıları İle Mücadelesine 189 kişi, Kuzu ve Oğlak Ölümlerine 90 kişi, Bitkisel Üretimde Atık Yönetimi ve Kompost Yapımına 166 kişi, Tarımsal Ürünlerin Pazarlanması”na 182 kişi, Tarımın Terapi Amaçlı Kullanımına 166 kişi, Dijital Pazarlama ve Satış Sistemlerine 174 kişi, Kırsal Alanda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine 102 kişi, Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Beslenmeye 139 kişi, Besin Elementlerinin Bitkilerdeki Noksanlık Belirtilerine 233 kişi, İyi Tarım Uygulamaları Belgelendirme Prosedürü, Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterlerine 183 olmak üzere bin 770 kişinin kayıt yaptırdığı eğitimleri aynı anda sosyal medya hesaplarından da yayınlanarak 50 bini aşkın kişiye ulaşıldığını söyledi.
Karaca, "Tarımsal yayım faaliyetlerinin aksamaması ve üreticilerimizin eğitimlerden mahrum kalmamaları için yeni normal denilen bu sürece çok hızlı bir şekilde adapte olduk. 11. Ve son dersimiz ile de Antalya tarım Orman Eğitim Günleri’ni başarıyla tamamladık. Bu vesileyle kendi imkanlarımız ile yaptığımız bu eğitim faaliyetlerine destek olan tüm paydaşlarımıza da ayrıca teşekkür etmek isterim" dedi.

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