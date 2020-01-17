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  4. Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi hayata geçiyor

Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi hayata geçiyor

ANTALYA HABERLERİ  | 17.01.2020 15:30 | Son Güncelleme

Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi Antalya Teknokent bünyesindeki 140 firmanın yöneticileri, Teknokent yönetiminin düzenlediği yıllık istişare toplantısında bir araya geldi.Açılışta konuşan Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, Antalya Teknokent’in 2005 yılında başladığı yolculuğuna bugün 85 Teknokent içerisinde Türkiye’nin en büyük 8.

Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi hayata geçiyor

Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi Antalya Teknokent bünyesindeki 140 firmanın yöneticileri, Teknokent yönetiminin düzenlediği yıllık istişare toplantısında bir araya geldi.
Açılışta konuşan Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, Antalya Teknokent’in 2005 yılında başladığı yolculuğuna bugün 85 Teknokent içerisinde Türkiye’nin en büyük 8. Teknokenti konumuna gelerek sürdürdüğünü belirtti. Yavuz, bu başarıda yönetimden firma çalışanlarına kadar herkesin payı olduğunu ve gün geçtikçe daha güçlü ve daha büyük bir aile haline geldiklerini vurguladı. 2019 yılı istatistiklerine, 2020 hedeflerine de değinen Yavuz, firmaların daha konforlu ve huzurlu bir ortamda çalışabilmeleri için gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili bilgi aktardı.
2020 yılında faaliyet geçmesi planlanan Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi’nin tanıtım filminin firma yöneticilerinin ilgisine sunulduğu etkinlikte 2019 yılında yaklaşık 370 Milyon TL’lik ciroya, 30 Milyon Dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını bildiren Yavuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da destekleriyle hayata geçirilmesi için son hazırlıkların gerçekleştirildiği Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi hakkında firma yöneticilerine bilgi verdi. Teknoloji Vadisi’nin tamamlanmasıyla Antalya’ya ve Türkiye’ye kazandırılacak katma değerin boyutlarına değinen Yavuz, 2019 yılında San Francisco, silikon vadisi başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında birçok yerde inceleme yaparak hedeflerini belirlediklerini ve 2020 yılında da Dünyadaki iyi uygulamaları incelemek adına farklı çalışmalar ve ziyaretler gerçekleştireceklerini belirtti. Ayrıca Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi için uzmanlarca bir yıllık bir fizibilite çalışması gerçekleştirdiklerini ve fizibilite raporunun sonuçlarını değerlendirdikten sonra projeyi uygulamaya aldıklarını dile getiren Yavuz, bu projenin Antalya’nın 20 yıllık Girişimcilik ve İnovasyon altyapısını oluşturacağını ifade etti.
Yavuz, Akdeniz Üniversitenin bilgi birikimi ve güçlü alt yapısı ile Antalya Teknokent’in Akdeniz’in bilişim üssü olduğunu belirtti. Başta Akdeniz Üniversitesi Rektörü ve Antalya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ünal olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerinin her projeye ve çalışmaya tam destek verdiklerini ve yakından ilgilendiklerini belirten Yavuz, teşekkürlerini iletti.
Firmaların daha konforlu ve huzurlu bir ortamda çalışabilmeleri için inşaatına başlanan Ar-Ge 4 binası için ön sözleşme dönemini başlattıklarını belirten Yavuz konu ile ilgili firma yetkilileriyle bilgi paylaştı. Sunumun sonunda firma yöneticileri söz alarak 2020 yılı için dilek ve önerilerini ifade etti. Elde edilen başarılar, huzurlu bir çalışma iklimi ve gösterilen özveriden ötürü firma yöneticileri Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ve ekibine teşekkürlerini iletti.

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