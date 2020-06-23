Antalya Ticaret Borsası 100. yılını kutluyor

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, tarımda alışkın olunan üretim dışında daha fazla ekonomik değer oluşturacak yeni uygulamaların denenmesi gerektiğini belirtti.

ATB'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Çandır ve ATB Meclis Üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Meydandaki törenin ardından, Borsa binasında meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Çandır, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl geniş katılımlı bir program düzenlemeyi planladıklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Milli Mücadele Dönemi'nin başlarında 45 tüccarın bir araya gelerek siyasi ve askeri zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılması gerektiği düşüncesiyle Borsanın temelini attıklarını aktaran Çandır, 1920'den bugüne kadar milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için Borsada görev yapan herkese teşekkür etti.

Bir asırlık sürede tarımdan ticarete, sanayiden turizme, eğitimden sosyal hayata ve inşaattan ulaşıma kadar Antalya'yı ilgilendiren tüm konularda Borsanın üzerine düşeni yapmaya gayret gösterdiğini dile getiren Çandır, şunları söyledi: