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Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır, tarımda yeşil dönüşüm çağrısında bulundu

17.10.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır, tarımda yeşil dönüşüm çağrısında bulundu

Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, tarımda sürdürülebilirliği sağlayabilmek için yeşil dönüşümün gerçekleşmesi gerektiğini bildirdi.

Antalya Ticaret Borsasının ev sahipliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ortaklığında yürütülen "Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu" (TEBD) Projesi kapsamında TEBD Yeşil Mutabakat Çalışmaları-Türk Tarım Sektörü Çalıştayı, çevrim içi olarak düzenlendi.

Çandır, yaptığı konuşmada, Borsa olarak Türkiye'de ilk kez tarımda karbon ayak izini hesaplamayla ilgili yazılım geliştirdiklerini ve kurumsal web sitesinden herkesin hizmetine sunduklarını belirtti.

Avrupa Birliğinin uygulayacağı karbon vergisiyle ilgili tarım sektörünün büyük yükümlülük altına gireceğini ifade eden Çandar, ancak doğru iş doğru zamanda yapıldığı takdirde yeşil mutabakatın başarı hikayesine dönüştürebileceğini dile getirdi.

AB'nin 2050 yılına kadar sıfır karbon hedefi olduğuna işaret eden Çandır, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde AB'nin hedefleri bizim de hedeflerimiz olmalı. Çünkü sürdürülebilirlik için bugünü değil yarını da düşünen bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Ancak yeşil dönüşüm yükünün altında özel sektörün tek başına kalkma şansı yok. Devletimizin destekleri, AB'nin fon desteği bu anlamda çok önemli. Tarımda sürdürülebilirliği sağlayabilmek için yeşil dönüşümün gerçekleşmesi şart."

Redis Innovation Kurucu Ortağı Selin Arslanhan da yaptığı sunumda, başta yaş meyve sebze ve çiçek sektörü olmak üzere yeşil mutabakatın tarımı nasıl etkileyeceğini anlattı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin en büyük ihracat partneri olduğunu belirten Arslanhan, AB'nin ticaretteki yerinin çok önemli olduğunu ve bunun devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıya katılan üyeler, yeşim dönüşümle ilgili uygulama ve deneyimlerini paylaşırken, dönüşümle ilgili sorular yöneltti

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Anahtar Kelimeler:
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