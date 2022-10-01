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Antalya Ticaret Borsasında meslek komite ve meclis üyeleri seçildi

01.10.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Ticaret Borsasında meslek komite ve meclis üyeleri seçildi

Antalya Ticaret Borsasında, organ seçimlerinin birinci aşaması olan meslek komite ve meclis üyelerinin seçimi yapıldı.

Borsa Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, 2022- 2026 yılları arasında faaliyet gösterecek meslek komitesi, meclis asil üyeleri ile yedekleri belirlendi.

Seçimde, Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 5 sandık kurulu oluşturuldu.

Seçimde 7 meslek komitesi için ayrı sandık kuruldu. 45 meslek komitesi üyesi belirlenirken, bunlardan 19'u meclis üyesi seçildi. Seçilen isimler 3 günlük itiraz süresinin ardından kesinleşecek.

Seçimin ikinci turunda yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri belirlenecek.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Borsa'nın bir asırlık birikimiyle Antalya'nın en köklü kurumları arasında yer aldığını dile getiren Çandır, "Seçimlerin ilk turunu borsamıza yakışır şekilde tamamladık. Seçilen komite ve meclis üyelerimiz, sorumluluk bilinciyle çalışacaktır. Seçime katılarak demokratik haklarını kullanan üyelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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