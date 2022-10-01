YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı

01.10.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meslek komitelerinde ve meclis üyelerinde gerçekleşen seçimler, iki ekibin çekişmeli yarışı ile tamamlandı.

ATSO'da yapılan seçimlerde, odanın mevcut başkanı Davut Çetin kırmızı liste ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar ise mavi liste ile yarıştı.

Seçimde kırmızı ve mavi renklerin dışında 16. Grup Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Meslek Komitesi'nde Hatice Öz, bağımsız meclis üyeliği adaylığı için "yeşil" renkli listeyle seçime girdi.

76 sandığın kurulduğu seçimlerde 49 meslek komitesini temsilen 283 komite üyesi ile 117 meclis üyesinin seçimi yapıldı.

Kepez İlçe Seçim Kurulu yetkililerince, oy sayımı tamamlandıktan sonra sonucu belli olan meslek komitelerinde kazanan grupların tarafları sevinç gösterisinde bulundu.

Öte yandan sandık sonuçlarının açıklanmasıyla her iki aday da seçimi kendisinin kazandığını iddia etti.

İlk aşamasında meslek komitesi ve meclis üyelerinin seçiminin yapıldığı ATSO'da, 3 günlük itiraz sürecinin ardından hafta içinde belirlenecek bir günde, ATSO'nun yeni başkanı, yönetim kurulu, meclis başkanı ve meclis divanı ile TOBB delegeleri ve disiplin kurulu belirlenecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıAntalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandıŞehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Ordu'da 15 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle kazara vurduğu kız kardeşi öldüOrdu'da 15 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle kazara vurduğu kız kardeşi öldü
Anahtar Kelimeler:
davut çetin

Antalya Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:47
Öğle
12:51
İkindi
16:10
Akşam
18:46
Yatsı
20:00
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.