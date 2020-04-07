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Antalya Valisi Karaloğlu AA'nın 100. yılını kutladı:

ANTALYA HABERLERİ  | 07.04.2020 18:26 | Son Güncelleme

"AA, 100 yıldır hem Türk insanının dünyadaki sesi, kulağı hem de dünyadaki mazlumların ve mağdurların sesi oldu"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) hem Türk insanının dünyadaki sesi, kulağı hem de dünyadaki mazlumların ve mağdurların sesi olduğunu bildirdi.

Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, daha nice yüzyıllar millete hizmet etmeye devam etmesini temenni etti.

AA'nın kuruluş hikayesinin de ilginç olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Anadolu'nun sesini, Mili Mücadele'yi dünyaya doğru bir şekilde aktarabilmek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kuruluyor ki TBMM'den de 17 gün önce kurulmuş bir kurum. TBMM açılmadan aslında ona giden kilometre taşlarından bir tanesi AA'nın kurulması. AA, 100 yıldır hem Türk insanının dünyadaki sesi, kulağı hem de dünyadaki mazlumların ve mağdurların sesi oldu, olmaya da devam ediyor. Kutluyorum." diye konuştu.

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