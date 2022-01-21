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Antalya ve Muğla için kuvvetli yağış ve soğuk hava uyarısı

21.01.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya ve Muğla için kuvvetli yağış ve soğuk hava uyarısı

Antalya'nın doğu ilçeleri için çok kuvvetli yağış, iç kesimlerde yoğun kar, Muğla için ise kuvvetli sağanak ile soğuk hava uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da il genelinde bu gece başlayacak yağışların Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde sabaha kadar kıyı kesimlerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolu ve geçitlerde buzlanma ile don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Muğla'da da kuvvetini artırarak devam edecek sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum riski olabileceğine dikkat çekildi.

Antalya, Muğla, Budur ve Isparta'nın hafta sonuna kadar soğuk hava dalgasının etkisinde olacağı tahmin ediliyor.

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meteoroloji antalya Burdur Isparta Muğla

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