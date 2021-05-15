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Antalya ve Muğla'da pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

15.05.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya ve Muğla'da pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

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ANTALYA/MUĞLA (AA) - Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da pazar yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ikinci kez açıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "tam kapanma" sürecinde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından Antalya'nın farklı noktalarında esnaf, sabah tezgah kuracakları alanlara geldi.

Maske takıp sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tezgahlarını açan esnaf, müşterilerinin talebini karşılıyor.

Pazar yerlerinin giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatılarak, belirli noktalardan giriş ve çıkışa izin verildi. Vatandaşlar, zabıta görevlilerince ateşleri ölçülüp HES kodları kontrol edilerek pazarlara alındı. Polis, zabıta ve belediye ekiplerince pazar yerlerinde sık sık denetim yapıldı.

Serik Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, AA muhabirine, alışverişe gelen vatandaşın pazarın açılmasından memnun olduğunu söyledi.

Yığılmalar olmadan insanların gönül rahatlığıyla alışverişlerini yaptığını anlatan Akıllı, "Her şeyin başı sağlık. İnşallah bu salgın sürecini atlatıp, daha nice bayramlar görürüz." dedi.

- Muğla

Muğla ve turistik ilçelerinde kurulan pazar yerlerinde esnaf maske takarak, sosyal mesafe kurallarına uygun tezgahını açtı.

Pazar yerlerinin belirli noktalarından giriş ve çıkışa izin verildi. Vatandaşlar, zabıta görevlileri ve polis ekiplerince ateşleri ölçülüp HES kodları kontrol edilerek pazarlara alındı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Muğla

Antalya Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:07
Sabah
05:43
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
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Yatsı
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