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Antalya'da 1 ton 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

20.09.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 120 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayla Mahallesi'nde bir işyerinde gümrük kaçağı tütün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin iş yeri ve depolarına operasyon düzenleyen ekipler, 1 ton 120 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 129 bin doldurulmuş makaron, 126 bin boş makaron, 30 bin paketleme naylonu, 1 kompresör ile 1 dolum makinesi ele geçirdi.

Ekipler, iş yeri sahipleri Ş.Y. ve Ö.K. ile kaçak sigara dolum işinde çalıştığı belirlenen T.K. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat operasyon

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