Antalya'da 1 ton 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 120 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayla Mahallesi'nde bir işyerinde gümrük kaçağı tütün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin iş yeri ve depolarına operasyon düzenleyen ekipler, 1 ton 120 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 129 bin doldurulmuş makaron, 126 bin boş makaron, 30 bin paketleme naylonu, 1 kompresör ile 1 dolum makinesi ele geçirdi.
Ekipler, iş yeri sahipleri Ş.Y. ve Ö.K. ile kaçak sigara dolum işinde çalıştığı belirlenen T.K. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz