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Antalya’da 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 66 şahıs yakalandı

10.03.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da "hırsızlık" suçundan haklarında 10 ile 40 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 66 şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 01 Eylül 2022 ve 07 Mart 2023 tarihleri arasında, "hırsızlık" suçundan haklarında 10 ile 40 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada; 40 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs, 30-40 yıl arası hapis cezası ile aranan 5 şahıs, 20-30 yıl arası hapis cezası ile aranan 9 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan 51 şahıs olmak üzere toplam 66 şahıs yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya

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