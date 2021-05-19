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Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı denizden konvoyla kutlandı

19.05.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentte yaşayanlar saat 19.19'da hem denizde hem karada hem de balkonlarında İstiklal Marşı'nı okudu

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Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda denizde teknelerle konvoy oluşturuldu.

Muratpaşa Belediyesinin düzenlediği tarihi Kaleiçi Yat Limanı'ndan Fener Park'a kadar denizden konvoyla kutlama programı yoğun ilgi gördü.

Denizdeki kutlamada tekneler, falez boyunca turladı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan teknelerde Türk bayrakları açıldı.

Tekneleri izlemek için Lara falezlerde Türk bayraklarıyla toplanan çok sayıda kişi, meşaleler yakıp, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

Antalya'daki vatandaşlar böylece hem denizde hem karada hep bir ağızdan aynı anda İstiklal Marşı'nı seslendirmiş oldu.

Kentte 19 Mayıs heyecanını evlerinde yaşayanlar ise aynı saatte balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'na eşlik etti.

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