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Antalya'da 2 şüpheli, çaldıkları otomobilin plakalarını değiştirirken yakalandı

16.07.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 2 şüpheli, çaldıkları otomobilin plakalarını değiştirirken yakalandı

Antalya'da 2 şüpheli, çaldıkları otomobilin plakalarını değiştirirken yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalışır vaziyette bırakılan otomobili çalan 2 şüpheli, aracın plakalarını değiştirirken yakalandı.

Oba Mahallesi'nde 07 N 5446 plakalı otomobilini yol kenarına park eden H.N, aracını çalışır vaziyette bırakarak alışveriş için markete girdi. Bu sırada Ö.E. ve Z.Ö. otomobili alarak kaçtı.

Araç sahibinin haber vermesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri otomobilin plakalarını sahteleriyle değiştirirken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Antalya'da 2 şüpheli, çaldıkları otomobilin plakalarını değiştirirken yakalandı

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Alanya jandarma

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