YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da 2020 Mayıs ayında 2 bin 170 konut satıldı.

Antalya’da 2020 Mayıs ayında 2 bin 170 konut satıldı.

ANTALYA HABERLERİ  | 15.06.2020 12:30 | Son Güncelleme

TÜİK tarafından Konut Satış İstatistikleri Mayıs 2020 verileri açıklandı.

TÜİK tarafından Konut Satış İstatistikleri Mayıs 2020 verileri açıklandı. Bu kapsamda Türkiye’de 2020 Mayıs ayında 50 bin 936 konut satıldı. Konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azalarak 50 bin 936 oldu. Antalya’da 2020 Mayıs ayında 2 bin 170 konut satıldı.
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,1 azalarak 860 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında Mayıs 2020’de ilk sırayı 423 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 130 konut satışı ile Antalya, 72 konut satışı ile Ankara, 38 konut satışı ile İzmir ve 29 konut satışı ile Mersin izledi.

Toplam 50 bin 936 konut satıldı
Türkiye genelinde 2020 Mayıs ayında 50 bin 936 konut satılırken bu rakam Antalya’da 2 bin 170 , Isparta’da 256, Burdur’da ise 174 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı
Mayıs ayında İran vatandaşları Türkiye’den 209 konut satın aldı. İran’ı sırasıyla, 143 konut ile Irak, 48 konut ile Afganistan, 46 konut ile Çin ve 42 konut ile Azerbaycan izledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Antalya Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:03
İkindi
16:54
Akşam
20:25
Yatsı
22:02

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Ake Eczanesi
Muratpasa
Dikilitaş Eczanesi
Muratpasa
Gamze Eczanesi
Muratpasa
Ömür Eczanesi
Muratpasa
Öznur Eczanesi
Muratpasa
Uğurcan Eczanesi
Muratpasa
Duygu Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sanatçı Sümer Ezgü "19 Mayıs Marşı" besteledi

Sanatçı Sümer Ezgü "19 Mayıs Marşı" besteledi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.