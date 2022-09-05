Antalya'da 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kepez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde Y.Ö'nün evinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şubesi JASAT timleri ile Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, teknik ve fiziki çalışmaların ardından operasyon düzenlendi.

Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 653 sikke, 101 yüzük, 12 bilezik, 3 heykel, 21 ok ucu, 11 haç, 4 çan, 526 tarihi obje olmak üzere 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli Y.Ö, gözaltına alındı.

