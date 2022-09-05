YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi

Antalya'da 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi

05.09.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kepez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde Y.Ö'nün evinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şubesi JASAT timleri ile Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, teknik ve fiziki çalışmaların ardından operasyon düzenlendi.

Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 653 sikke, 101 yüzük, 12 bilezik, 3 heykel, 21 ok ucu, 11 haç, 4 çan, 526 tarihi obje olmak üzere 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli Y.Ö, gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandıAntalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Beylikdüzü'nde 2 kişinin yaralandığı silahla kavga güvenlik kamerasındaBeylikdüzü'nde 2 kişinin yaralandığı silahla kavga güvenlik kamerasında
İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıİzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
antalya Gözaltı tarihi eser operasyon

Antalya Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:24
Öğle
13:01
İkindi
16:37
Akşam
19:28
Yatsı
20:45
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.