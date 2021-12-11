Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Antalya'da kamyonun karşı şeride geçerek 4 araçla çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Yusuf Karali yönetimindeki 34 AFL 090 plakalı kamyon, Gazi Bulvarı Karayolları kavşağında bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

Ünal Uysal yönetimindeki 07 AGG 074 plakalı otomobille çarpışan kamyon, 07 MIR 34, 07 ARR 540 ve 07 MYL 12 plakalı otomobillere çarparak devrildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Uysal hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

07 AGG 074 plakalı otomobildeki 20 günlük bebekle annesi, polis ekiplerince araçtan çıkarılarak kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza yerine gelen Uysal'ın yakınları gözyaşı döktü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan bulvar, yaklaşık üç saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.



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