Antalya'da 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya'da 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erenköy Mahallesi'nde A.A. ve H.C'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, yanlarındaki valizde 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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