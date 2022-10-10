Antalya'da "7. Kaleiçi Old Town Festivali" gerçekleştirilecek

Antalya'da bu yıl 7'incisi gerçekleştirilecek "Kaleiçi Old Town Festivali" 27 ülkeden 52 şehrin katılımıyla 13 Ekim'de başlayacak.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 13-16 Ekim'de düzenlenecek festivale, Güneydoğu Asya'dan Kuzey Avrupa'ya 27 ülkeden 52 şehir katılacak.

Kaleiçi Old Town Festivali, antik kentin sokak ve meydanlarında konser, tiyatro ve dans etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Festivalde Arnavutluk, Bulgaristan, Tayland, Gürcistan, Almanya, İtalya, Belçika, Ukrayna ve Litvanya başta olmak üzere 27 ülke şehri yer alacak.

Kaleiçi Old Town Festivali katılacak 52 şehirden 30'u belediye başkanları düzeyinde temsil edilecek.

Avusturya Linz Belediye Başkanı Klaus Luger, Malta Sliema Belediye Başkanı John Pillow, İrlanda Cork Belediye Başkanı Danny Collins, Macaristan Zigetvar Belediye Başkanı Peter Vass konuk belediye başkanları arasında yer alacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, festivalde 15 Ekim'de İtalya'dan Gradara, Tunus'tan La Goulette ve Gagazuya'dan Komrat şehirleriyle "kardeş şehir" protokolü imzalayacak.

Tören, Antalya'nın simge yapılarından, tarihi Hadrian Kapısı'nda gerçekleştirilecek.

