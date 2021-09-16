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Antalya'da "7. Kemer Otomobil Festivali"ne yoğun katılım bekleniyor

16.09.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "7. Kemer Otomobil Festivali"ne yoğun katılım bekleniyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde 19 Eylül'de düzenlenecek 7. Kemer Otomobil Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivale bu yıl yaklaşık 10 bin kişinin katılması ve 500 modifiyeli aracın gelmesi bekleniyor.

Kovid-19 tedbirleri alınarak Kemer Ralli Alanı'nda düzenlenecek festivalde, drift şovları yapılacak. Drift yaparak iş makinelerinin altından geçecek araçlar, etkinliğe heyecan katacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçenin turizmine katkı sağlayan bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Organizasyona gerekli tüm desteği verdiklerini vurgulayan Topaloğlu, "Festivale özellikle gençler ve otomobilseverler büyük ilgi gösteriyor. Modifiyeli araçlar renkli anların yaşanmasına sahne olacak. Tüm otomobilseverleri pazar günü Kemer'e bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Festival, 19 Eylül'de saat 12.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

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