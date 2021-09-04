Antalya'da 9 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 9 yıl 86 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü uyuşturucu operasyonunda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışma kapsamında, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yaşayan M.B'nin evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 170 gram metamfetamin, 31 uyuşturucu hap, bir tabanca ve suç geliri olduğu düşünülen 2 bin 515 lira ele geçirildi. Şüpheli M.B. gözaltına alındı.

Ayrıca M.B'nin, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 9 yıl 86 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

