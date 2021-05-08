Antalya'da amatör balıkçılar ağlara takılan caretta carettayı kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde, iki amatör balıkçı denizdeki ağlara dolanan nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettayı kurtardı.

Belek Mahallesi'nde Ömer Baydak ve arkadaşı Hakan Karaduman, tam kapanmadan birkaç gün önce tekneyle balık avlamak için denize açıldı.

Baydak ve Karaduman, kıyıya yakın bir noktada ağlara takılan caretta carettayı fark etti.

Tekneyle hayvana yaklaşan Baydak, bıçakla ağları keserek kaplumbağayı kurtardı. Bu sırada Karaduman ise cep telefonunun kamerasıyla yaşananları görüntüledi.

Basın mensuplarıyla paylaşılan görüntülerde, Baydak'ın "Dur bir tanem, tamam gülüm, bir dakika dur, tamam nefes al, daha fazla yaralanma, tamam kurtuldun, aslanım benim." ifadeleri dikkati çekti.

Denize bırakılan ağların canlılar için tehlike oluşturduğunu belirten Baydak, bölgede kaplumbağaların sık sık bu ağlara takıldığını söyledi.

Caretta carettanın ağlarda çırpındığını görünce yanına yaklaştıklarını anlatan Baydak, "Oraya yaklaşırken teknenin motoru da ağlara takıldı. Uzun süre uğraştıktan sonra arkadaşımla caretta carettayı ağlardan kurtardık. Bu tür ağları sahile sıfır iskelelerin aralarına atıyorlar. Buralara ağ atılmaması lazım. Bu bizim en büyük kanayan yaramız. Bu ağlara sadece caretta carettalar değil insanlar ve çocuklar da takılabilir." diye konuştu.

