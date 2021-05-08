YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da amatör balıkçılar ağlara takılan caretta carettayı kurtardı

Antalya'da amatör balıkçılar ağlara takılan caretta carettayı kurtardı

08.05.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da amatör balıkçılar ağlara takılan caretta carettayı kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde, iki amatör balıkçı denizdeki ağlara dolanan nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettayı kurtardı.

Belek Mahallesi'nde Ömer Baydak ve arkadaşı Hakan Karaduman, tam kapanmadan birkaç gün önce tekneyle balık avlamak için denize açıldı.

Baydak ve Karaduman, kıyıya yakın bir noktada ağlara takılan caretta carettayı fark etti.

Tekneyle hayvana yaklaşan Baydak, bıçakla ağları keserek kaplumbağayı kurtardı. Bu sırada Karaduman ise cep telefonunun kamerasıyla yaşananları görüntüledi.

Basın mensuplarıyla paylaşılan görüntülerde, Baydak'ın "Dur bir tanem, tamam gülüm, bir dakika dur, tamam nefes al, daha fazla yaralanma, tamam kurtuldun, aslanım benim." ifadeleri dikkati çekti.

Denize bırakılan ağların canlılar için tehlike oluşturduğunu belirten Baydak, bölgede kaplumbağaların sık sık bu ağlara takıldığını söyledi.

Caretta carettanın ağlarda çırpındığını görünce yanına yaklaştıklarını anlatan Baydak, "Oraya yaklaşırken teknenin motoru da ağlara takıldı. Uzun süre uğraştıktan sonra arkadaşımla caretta carettayı ağlardan kurtardık. Bu tür ağları sahile sıfır iskelelerin aralarına atıyorlar. Buralara ağ atılmaması lazım. Bu bizim en büyük kanayan yaramız. Bu ağlara sadece caretta carettalar değil insanlar ve çocuklar da takılabilir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatı katında dehşete düşüren keşif! Yetkililer bile şaşkına döndüÇatı katında dehşete düşüren keşif! Yetkililer bile şaşkına döndü
Son yılların yükselen mesleği "koçluk", kadınlar tarafından daha çok tercih ediliyorSon yılların yükselen mesleği "koçluk", kadınlar tarafından daha çok tercih ediliyor
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazar

İmsak
04:15
Sabah
05:48
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
20:00
Yatsı
21:26

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Pazar

Arat Eczanesi
Muratpasa
Aspendos Eczanesi
Muratpasa
Gizem Eczanesi
Muratpasa
Kaplan Eczanesi
Muratpasa
Mira Eczanesi
Muratpasa
Yalçıner Eczanesi
Muratpasa
Beren Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.