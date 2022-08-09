YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

09.08.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sadettin Uysal (57) idaresindeki 07 FBU 56 plakalı hafif ticari araç, Gözüküçüklü Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Abdullah Barcın (47), 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Barcın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya'da şarampole yuvarlanan safari cipindeki 7 kişi yaralandıAlanya'da şarampole yuvarlanan safari cipindeki 7 kişi yaralandı
İstanbul'da tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç kız, yaşam mücadelesini kaybettiİstanbul'da tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti
Artvin'de düğününe at üzerinde giden gelin çocukluk hayalini gerçekleştirdiArtvin'de düğününe at üzerinde giden gelin çocukluk hayalini gerçekleştirdi
Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya kaza

Antalya Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:02
Öğle
13:08
İkindi
16:54
Akşam
20:04
Yatsı
21:29
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kedi ve köpek etinden fasulye yemeği yaptı

Kedi ve köpek etinden fasulye yemeği yaptı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Erkekler, kadınlardan daha fazla kansere yakalanıyor! Nedeni...

Erkekler, kadınlardan daha fazla kansere yakalanıyor! Nedeni...

Uçakta öldü! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp...

Uçakta öldü! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.