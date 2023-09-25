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Antalya’da aranan 63 zanlı yakalandı

25.09.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 63 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü haklarında yakalama emri bulunan “asayiş ve diğer suçlardan aranan” şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Antalya’da aranan 63 zanlı yakalandı

Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 63 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü haklarında yakalama emri bulunan “asayiş ve diğer suçlardan aranan” şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışması sonucu, " Kasten Yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, konut dokunulmazlığını ihlal etme,cinsel saldırı, silahla tehdit, hakaret, şantaj, mala zarar verme, resmi belgede sahtecilik, karşılıksız çek düzenleme, zimmet, uyuşturucu madde ticareti" suçlarından aranan 63 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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