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Antalya'da arazilerine kenevir bitkisi diktikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

09.07.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da arazilerine kenevir bitkisi diktikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki arazilerine kenevir bitkisi diktikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağbeli Mahallesi'ndeki bir arazide kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekiplerince arazide yapılan aramada 55 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Arazi sahipleri H.G. ve A.G. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Gözaltı jandarma

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