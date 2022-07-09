Antalya'da arazilerine kenevir bitkisi diktikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki arazilerine kenevir bitkisi diktikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağbeli Mahallesi'ndeki bir arazide kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekiplerince arazide yapılan aramada 55 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Arazi sahipleri H.G. ve A.G. gözaltına alındı.



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