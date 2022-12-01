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Antalya'da balyozla kapısı kırılarak girilen evdeki çocuk bitkin şekilde bulundu

01.12.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, kilitli olduğu için kapısı balyozla kırılarak girilen dairede bitkin halde bulunan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kızılsaray Mahallesi Güllük Caddesi'nde bir apartmanın 4. katında yaşayan İran uyruklu öğretmen Mina K. oğlu 10 yaşındaki M.K'yi bir süreliğine evde bırakıp ders vermek için okula gitti.

Eve döndüğünde anahtarıyla kapıyı açamayan kadın, oğlundan haber alamayınca yetkililerden yardım istedi. Komşuları, balyozla kapıya vurarak açmaya çalıştı.

Bu sırada bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 4. kattaki daireye balkondan girmek için merdiveni açtığı sırada, kilitli olan kapı vatandaşlar tarafından balyozla kırılarak açıldı.

Odasında bitkin halde bulunan çocuk hastaneye kaldırıldı.

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antalya çocuk İtfaiye kurtarma

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