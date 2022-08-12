Antalya'da banka şubesi müdürü rehin alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir banka şubesi müdürünün rehin alındığını bildirildi.

Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Mısır Çarşısı yanında bir banka şubesine giren silahlı kişinin, şube müdürünü rehin aldığı öğrenildi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Çelik yelek giyerek tedbir alan ekipler bankanın etrafına güvenlik şeridi çekti.



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