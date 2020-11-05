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Antalya'da batan tur teknesinde hayatını kaybeden turistin cenazesi morgdan alındı

ANTALYA HABERLERİ  | 05.11.2020 13:47 | Son Güncelleme

Antalya'da batan tur teknesinde hayatını kaybeden turistin cenazesi morgdan alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tur teknesinin batması sonucu yaşamını yitiren kişinin cenazesi, ülkesine gönderilmek üzere alındı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda Rus turist Daniiar Mukhitov'un (37) otopsisi tamamlandı. Yapılan işlemlerin ardından Mukhitov'un cenazesi, özel bir firma tarafından Rusya'ya gönderilmek üzere alındı.

Alanya ilçesinde, içinde 5 kişilik mürettebat, 33 Rus turistin bulunduğu tur teknesi 3 Kasım'da, Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta batmış, sahil güvenlik ekiplerince 37 kişi kurtarılmış, bir kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında tekne kaptanı Ali K. ile 4 mürettebat gözaltına alınmış, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla 4 kişi salıverilmişti. Ali K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Balcı Eczanesi
Muratpasa
Derin Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
Pınar Eczanesi
Muratpasa
Sema Eczanesi
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