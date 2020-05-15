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Antalya’da berberler pazar günü açık olacak

ANTALYA HABERLERİ  | 15.05.2020 19:17 | Son Güncelleme

Antalya’da 65 yaş üzeri vatandaşların pazar günü sokağa çıkma izni kapsamında faydalanmaları üzerine berberlerin pazar günleri de açık olabilmesine karar verildi.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüsle mücadele kapsamında tedbir ve kısıtlamalara ilişkin kararlar alındı.

Antalya’da 65 yaş üzeri vatandaşların pazar günü sokağa çıkma izni kapsamında faydalanmaları üzerine berberlerin pazar günleri de açık olabilmesine karar verildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüsle mücadele kapsamında tedbir ve kısıtlamalara ilişkin kararlar alındı. Bu kapsamda son olarak Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odasının pazar günlerı tatili hakkındaki başvurusu incelendi. 65 yaş üzeri vatandaşların Pazar günü izinli olması, berber dükkanlarının da Pazar günü kapalı olması nedeniyle, bu vatandaşların mağduriyetlerini giderebilmek için Antalya’daki erkek berberlerinin 2 Ağustos 2020 Pazar gününe kadar açık olması talebinde bulunulmuştu.

Berber hizmet verebilecek
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, "Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın saç/sakal traşı ihtiyaçlarının giderilebilmesi amacıyla, ilimizdeki erkek berberi dükkanlarının, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılıncaya kadar Pazar günleri 10:00-16:00 saatleri arasında hizmet verebileceklerine, söz konusu işyerlerinin, çalışma şartlarına Pazar günleri de titizlikle uymaları gerektiğine karar verilmiştir" denildi.

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