YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da berberlere pazar günleri 6 saat kepenk açma izni

Antalya'da berberlere pazar günleri 6 saat kepenk açma izni

ANTALYA HABERLERİ  | 15.05.2020 22:08 | Son Güncelleme

Antalya'da berberlere pazar günleri 6 saat kepenk açma izni

Antalya'da erkek berber dükkanlarının, 65 yaş ve üstü kişilerle kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılana kadar pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında açık kalmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan önlemleri görüştü.

Kurul, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeriyle kronik rahatsızlığı bulunanların 17 Mayıs pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmesini kararlaştırdı.

Aynı şartlarla 14 yaş ve altı çocukların 20 Mayıs Çarşamba, 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 22 Mayıs cuma 11.00-15.00 arasında istisna olarak dışarı çıkabileceğine hükmeden Kurul, Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odasının talebini de görüştü.

Kurul, "Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların saç-sakal traşı ihtiyaçlarının giderilebilmesi amacıyla, erkek berber dükkanlarının, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılıncaya kadar pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermesi" kararını oy birliğiyle aldı.

Kentte daha önce berber dükkanlarının pazar günleri kapalı olması kararı alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı! 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak merkezin temeli atıldı

Tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak merkezin temeli atıldı

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Belediye’nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti

Belediye’nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Antalya Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
04:07
Sabah
05:42
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
20:05
Yatsı
21:34

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Beyaz Eczanesi
Muratpasa
Işıklar Eczanesi
Muratpasa
Lotus Eczanesi
Muratpasa
Rodoplu Eczanesi
Muratpasa
Selen Eczanesi
Muratpasa
Serpil Eczanesi
Muratpasa
Beren Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında yol kapatılacak

3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında yol kapatılacak

Kumluca Emniyetinden broşürlü ve sözlü uyarı

Kumluca Emniyetinden broşürlü ve sözlü uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.