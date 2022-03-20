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Antalya'da binlerce denizanası kıyıya vurdu

20.03.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da binlerce denizanası kıyıya vurdu

Antalya'nın Serik ilçesinde binlerce denizanası kıyıya vurdu.

Boğazkent ve Belek Mahallesi'ndeki sahil kısmına gelen vatandaşlar çok sayıda denizanasının kıyıya vurduğunu gördü.

Denizanası yoğunluğu nedeniyle kıyı beyaza bürünürken, sahildeki vatandaşlar bunu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Öte yandan bu tür denizanalarının insan vücuduna temas etmesi halinde zehirlenmeye yol açabileceği, bu nedenle dokunulmaması gerektiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik

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