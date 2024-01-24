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Antalya'da bir kişi, amcasının oğlunu silahla vurarak öldürdü

AA AA
24.01.2024 08:36 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Kepez ilçesinde amcasının oğlunu silahla vurarak öldüren zanlı, yakalandı.

Antalya'da bir kişi, amcasının oğlunu silahla vurarak öldürdü

İnşaatta çalışan T.A, aralarında alacak verecek meselesi bulunan amcasının oğlu Yusuf A'yı (42), Güneş Mahallesi 6045 Sokak'taki boş araziye çağırdı.

Burada kuzenini silahla vurarak öldüren T.A, bölgeden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu zanlı yakalandı. Aramada, zanlının araziye attığı tabanca da bulundu.

Telefonla aradığı kardeşi Yusuf A'nın boş arazide cesediyle karşılaşan ağabeyi, olay yerinde fenalaştı.

İnşaatta çalıştığı öğrenilen 3 çocuk babası Yusuf A'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Kepez zanlı

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