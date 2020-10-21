YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da bu yıl 534 projenin toplam tutarı 17 milyar TL”

Antalya’da bu yıl 534 projenin toplam tutarı 17 milyar TL”

ANTALYA HABERLERİ  | 21.10.2020 15:10 | Son Güncelleme

İl koordinasyon kurulu toplantısı, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

İl koordinasyon kurulu toplantısı, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ersin Yazıcı, 2020 yılındaki 534 projenin toplam tutarının 17 milyar 235 milyon 873 bin TL olduğunu söyledi.
Antalya’nın 2020 yılı dördüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında İl Milli Eğitim konferansa salonunda gerçekleştirildi. Vali Yardımcıları Nurettin Ateş ve Dr. Atıf Çiçekli ile Antalya’daki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının katıldığı toplantıda Vali Yazıcı, 111 biten, 305 devam eden, 58 ihale aşamasında, 53 başlanmayan ve 7 tasfiye edilen proje olduğunu açıkladı. 2020 Yılı Eylül ayı sonu itibarıyla Antalya’da yürütülen projelerde parasal gerçekleşme oranının yüzde 56,93 olduğunu belirten Vali Yazıcı, bu oranın genel ve özel bütçeli kuruluşlarda yüzde 78,41, belediyelerde ise yüzde 35,46 olarak açıkladı. Yazıcı, 534 projenin toplam tutarının ise 17 milyar 235 milyon 873 bin TL olduğunu ifade etti.

“Antalya Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi”
Antalya’da her yolun turizme çıktığını belirten Yazıcı, "Antalya Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi. Burada bizim vereceğimiz kötü bir fotoğraf, Türkiye’nin fotoğrafı olur. Bütün kurumlar, başta Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçe belediyemiz olmak üzere şehrimizi güzelce elden geçirmeliyiz. Ana caddelerinin temizliği, refüj düzenlemeleri, moloz ve hafriyatların kaldırılması gibi kötü görüntü oluşturan her şeyi ortadan kaldırmalıyız. Antalya’yı marka değerine yakışır bir hale getirmeliyiz. Kurumlarımız bu noktada üstüne düşen görevi yerine getirmeli" dedi.

Toplantıda yaptığı konuşmasında kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemini belirten Vali Ersin Yazıcı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin önemini ifade etti.

Finike ve Kumluca da yaşanan fırtına felaketine değinen Yazıcı, “Yaşananlar hepimizi çok üzdü. Afet ve kriz anında tüm kurum ve kuruluşlarımızın imkanlarını seferber ederek krizin çözümüne katkı sağlamaları çok önemlidir. Devlet olarak bu güce sahibiz. Bu tür durumlarda imkanları seferber etmek için teyakkuzda olmalıyız. Yakın tarihte yaşanan orman yangınında tüm kurumlarımızın göstermiş olduğu koordinasyondan mutluluk duydum. Zor anda koordineli olup yaraları hep birlikte sarmak devletin dolayısıyla devletin temsilcisi olan sizlerin şanına yakışandır” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Çayırova’da üniversiteye hazırlık kursları başladı
Çayırova’da üniversiteye hazırlık kursları başladı
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu
Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu

Antalya Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:44
Sabah
07:04
Öğle
12:47
İkindi
15:51
Akşam
18:20
Yatsı
19:35

Antalya Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Ertan Eczanesi
Muratpasa
Fidan Eczanesi
Muratpasa
Güzeloba Eczanesi
Muratpasa
Merkez Eczanesi
Muratpasa
Naz Eczanesi
Muratpasa
Turunç Eczanesi
Muratpasa
İkra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Şehitler Parkı 18 Mart’ta açılıyor
Şehitler Parkı 18 Mart’ta açılıyor
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Film izleme bahanesiyle tecavüz
Film izleme bahanesiyle tecavüz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.