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Antalya'da çaldığı öne sürülen motosikletle gezerken yakalanan şüpheli tutuklandı

ANTALYA HABERLERİ  | 31.12.2020 18:33 | Son Güncelleme

Antalya'da çaldığı öne sürülen motosikletle gezerken yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çaldığı iddia edilen motosikletle gezerken yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı zamanlarda ve adreslerde park halindeki motosikletlerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını M.B'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, M.B'yi çaldığı öne sürülen motosikletle dolaşırken gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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