Antalya'da çıkan kavgada 13 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada, 13 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı.
Yeni Mahalle'de akraba olan iki aile arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Av tüfeği ve bıçağın kullanıldığı kavgada, 13 yaşındaki Samet K. (13) bıçakla ayağından yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Samet K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kavgada, pompalı tüfek ile ateş ettikleri belirlenen H.C. ve M.C'nin yakalanması ve Samet K'yi bıçaklayan kişinin tespit edilmesi için emniyet güçlerince çalışma başlatıldı.
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Görüntülerde bir kişinin elinde bulunan av tüfeği ile ateş ettiği görülüyor.
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