YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da çıkan kavgada 13 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı

Antalya'da çıkan kavgada 13 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı

16.08.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çıkan kavgada 13 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada, 13 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı.

Yeni Mahalle'de akraba olan iki aile arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Av tüfeği ve bıçağın kullanıldığı kavgada, 13 yaşındaki Samet K. (13) bıçakla ayağından yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Samet K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgada, pompalı tüfek ile ateş ettikleri belirlenen H.C. ve M.C'nin yakalanması ve Samet K'yi bıçaklayan kişinin tespit edilmesi için emniyet güçlerince çalışma başlatıldı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde bir kişinin elinde bulunan av tüfeği ile ateş ettiği görülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da Kovid-19 vaka sayılarında azalmaAntalya'da Kovid-19 vaka sayılarında azalma
Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldıBaşkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı
Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladıGençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
antalya Serik silahlı kavga yeni mahalle

Antalya Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:08
Öğle
13:07
İkindi
16:51
Akşam
19:56
Yatsı
21:18
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

Kabuğuyla birlikte tüketin, ardından bir bardak su için!

Kabuğuyla birlikte tüketin, ardından bir bardak su için!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.