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Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

20.07.2022 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Serik ilçesi Etler Mahallesi Hapıllar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

12 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 5 su tankeri ile müdahale edilen yangın, yakındaki seralara sıçramadan 2 saatte söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya’da çıkan orman yangını söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
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