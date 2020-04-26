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Antalya'da çöplerin arasında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

ANTALYA HABERLERİ  | 26.04.2020 16:49 | Son Güncelleme

İlçe Jandarma Komutanlığınca olayın aydınlatılması için oluşturulan 40 ayrı ekip araştırmalarını sürdürüyor

Antalya'nın Kepez ilçesindeki atık geri dönüşüm ve bertaraf tesisindeki çöplerin arasında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi çalışanları, toplanan çöplerin atıldığı alanda bir bebeğin cansız bedenini fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Tesise gelen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinde göbek bağı bulunan erkek olduğu belirlenen bebek cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

- Jandarma 40 özel ekiple araştıracak

Kepez Jandarma Komutanlığı tarafından olayın aydınlatılması için 40 ayrı ekip oluşturuldu.

Tesisinin çöp topladığı bütün konteynerlerde ve çevresinde araştırma başlatan ekipler, bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeyi de sürdürüyor.

Ekipler ayrıca, bebeğin doğumunun hastanede gerçekleşmiş olma ihtimaline karşın Antalya ve ilçelerindeki hastanelerde yeni doğumlarla ilgili de araştırma yapıyor.

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Antalya Bebek bebek ölüsü Çöp

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