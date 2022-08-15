YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

15.08.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

ANTALYA - Antalya'da denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Lara bölgesinde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgede çalışma yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile deniz polisi, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesette inceleme yaptı.

Üzerinde kıyafetleri bulunan, 30-35 yaşlarında olduğu değerlendiren erkeğe ait ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladıAlanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybettiCHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybetti
Şarkıcı Bergen, Mersin'deki mezarı başında anıldıŞarkıcı Bergen, Mersin'deki mezarı başında anıldı
Anahtar Kelimeler:
antalya ceset deniz

Antalya Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:07
Öğle
13:07
İkindi
16:51
Akşam
19:57
Yatsı
21:20
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bu aile bambaşka! Kocası ve sevgilisi bir arada

Bu aile bambaşka! Kocası ve sevgilisi bir arada

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.