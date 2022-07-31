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Antalya'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 tatilci bulundu

31.07.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 tatilci bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktıkları tarihi Likya Yolu'nda kaybolan ikisi yabancı uyruklu 3 tatilci, AKUT ekibince bulundu.

Bölgede tatil yapan 3 turist, tarihi Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı. Büyük Çakıl Plajı'ndan Limanağzı mevkisine ulaşmak isteyen tatilciler, yollarını kaybetti. Uçurumun kenarında mahsur kalan turistlerin telefonla yardım çağrısı üzerine AKUT'un 4 kişilik Kaş-Kalkan ekibi bölgeye sevk edildi.

Ekip, yaklaşık 2 saatlik arama çalışmasının ardından üç kişiye ulaştı.

Sağlık durumları iyi olan turistler, kurtarma ekibiyle yürüyerek güvenli alana getirildi.

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