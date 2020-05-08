Antalya’da eğitime hayırsever katısı devam ediyor

Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Saime Konca ile Kepez’de 5 derslikli anaokulu için protokol imzaladı.

Antalya Valiliği’nde düzenlenen protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve hayırsever Saime Konca katıldı. Kepez ilçesi Teomanpaşa mahallesine yapılacak 5 derslikli anaokuluna “Salih-Saime Konca Anaokulu” ismi verilecek.

Hayırsever Konca’yı tebrik eden Vali Karaloğlu, “Anaokulunun bir an önce bitirilmesini ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesini istiyoruz. Rabbim hayırseverimiz Saime Konca’nın hayırlarını kabul etsin” dedi.

Okul Protokolü’nün imzalanmasının ardından Vali Karaloğlu, hayırsever Saime Konca ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

