YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da ekmek vatandaşların ayağına geldi

Antalya’da ekmek vatandaşların ayağına geldi

ANTALYA HABERLERİ  | 11.04.2020 15:30 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Antalya’nın Serik ilçesinde de Vefa Sosyal Destek Grubu ve Zabıta Müdürlüğü aracılığıyla evlere ekmek dağıtımı başladı.İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından akşam saatlerinde Serik’te de özellikle fırınlarda yoğunluk yaşanmıştı.

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Antalya’nın Serik ilçesinde de Vefa Sosyal Destek Grubu ve Zabıta Müdürlüğü aracılığıyla evlere ekmek dağıtımı başladı.
İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından akşam saatlerinde Serik’te de özellikle fırınlarda yoğunluk yaşanmıştı. Gece başlayan sokağa çıkma yasağı ile bu yoğunluk sona ermişti. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılan planlama doğrultusunda, vatandaşlara ekmek dağıtımı başta fırınlar ile kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü vasıtasıyla başladı.
Ekmek dağıtıcısı Şehmuz Dayan, "Sokağa çıkma yasağı olduğu için mahalle mahalle dolaşıyoruz. Evlere ekmek veriyoruz hizmet için" diye konuştu.
65 yaş üstü Emine Gülmez ise hizmetten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Allah devletimize, milletimize uzun ömürler versin. Sağlıkçılarımızın da Allah yardımcıları olsun. Ben de karantinadayım evden dışarı çıkmıyorum" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Vezirköprü’ye 14 gün karantina

Vezirköprü’ye 14 gün karantina

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Antalya Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:22
Öğle
13:03
İkindi
16:42
Akşam
19:35
Yatsı
20:53

Antalya Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Burcu Eczanesi
Muratpasa
Geniş Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Uğurcan Eczanesi
Muratpasa
Yakamoz Eczanesi
Muratpasa
Yeni Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Aktin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

ASAT, Antalya’da Nisan ayında su sayaçlarını okumayacak

ASAT, Antalya’da Nisan ayında su sayaçlarını okumayacak

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde sivil savunma eğitimi

Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde sivil savunma eğitimi

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.