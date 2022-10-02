Antalya'da elektrikli araçlar için güneş enerjili otopark "Solar Carport" geliştirildi

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da faaliyet gösteren bir firma tarafından elektrikli araçlar için güneş enerjili otopark "Solar Carport" üretildi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde güneş enerjisi üzerine çalışan CW Enerji tarafından AR-GE faaliyetleri kapsamında, son yıllarda kullanımı hızla artan elektrikli otomobillerin güneş enerjisiyle şarj edilmesi için proje geliştirildi.

Şirket, güneş enerjili otopark solar sistemi sayesinde elektrikli araçların ya da diğer cihazların elektrik ve şarj ihtiyacını temiz ve sürdürülebilir güneş enerjisinden sağlamayı başardı.

Güneş enerjili otopark "Solar Carport"u geliştiren şirket, güneş panelleri ile altyapı sistemlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bu sistemde, ihtiyaca göre farklı güç kapasitesine ve iç kullanım alanına sahip seçenekler sunuyor.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtikleri yıl dünyada üretilen araçların yüzde 10'unun elektrikli üretildiğini belirtti.

Bu üretimin her geçen yıl artacağını, Türkiye'nin otomobili TOGG'un da yollara çıkmasıyla birçok yerde araç şarj istasyonlarının görülmeye başlanacağını aktaran Sarvan, kendilerinin de otomobillerin güneşten enerji alarak elektrik ihtiyacını karşılamak için AR-GE çalışmalarına başladıklarını söyledi.

- "Gelecek artık güneş enerjisi ve depolama sistemlerinde"

"Solar Carport"un gündüz güneşten aldığı enerjiyi elektriğe çevirerek depoladığını ifade eden Sarvan, "Bu elektrik ile de geliştirdiğimiz sistem sayesinde otomobili evinizin, iş yerinizin bahçesinde doldurabiliyoruz. Bütün evlerin bahçelerine kurulabilecek güneş enerjili şarj istasyonu aynı zamanda otomobilleri yağmur ve kardan koruyacak, yazın gölge yapacak aynı zamanda evin de elektrik ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacak. Bu sistem evlere, iş yerlerine, fabrikalara, restoran bahçelerine, yol kenarlarındaki benzin istasyonlarına, her yere monte edilebilir. Şebekenin olmadığı her yerde güneşten enerjiyi alıp ayrı bir noktaya depolayıp oradan da araçlar doldurulabilecek. Belki de en önemlisi bu." diye konuştu.

Dünyada enerji krizlerinin yaşandığına işaret eden Sarvan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa'daki kriz ortada. Gelecek artık güneş enerjisi ve depolama sistemlerinde diyebiliriz. Güneşten enerjiyi alıp hidrojeni depolayıp enerji elde etme sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Bütün dünya çalışıyor. Dünyanın ihtiyacı olan enerjinin katbekat üstü güneş enerjisinde mevcut. Evlerin üzerine nükleer ya da rüzgar santrali kuramayız belki ama her evin çatısına güneş enerjisi santrali kurabiliriz. Onu da hidrojene dönüştürüp gündüz alınan enerjiyi depolayıp kullanabiliriz. Bu hiçbir krizden etkilenmeyecek bir enerji. Çünkü üretilen ve tüketilen nokta hep aynı. Bu güneş enerjili elektrik sistemleri ile de insanlarımızın hayatını daha kolaylaştırmayı amaçlıyoruz."

