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Antalya'da eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti

AA AA
16.04.2024 15:56
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Abdüsselam A. (69) ile eşi Türkan A. (66) arasında dün gece bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Abdüsselam A, eşini bıçakladı.

Sabah babasının telefonla arayıp "Anneni öldürdüm" dediği E.A'nın ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 25 bıçak darbesi alan Türkan A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadınının cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şüpheli Abdüsselam A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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