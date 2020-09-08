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Antalya'da eski güreşçinin öldürülmesiyle ilgili 13 kişi gözaltına alındı

ANTALYA HABERLERİ  | 08.09.2020 18:47 | Son Güncelleme

Antalya'da eski güreşçinin öldürülmesiyle ilgili 13 kişi gözaltına alındı

Antalya'da eski güreşçilerden Hakkı Aygün'ün, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, eski güreşçilerden Hakkı Aygün'ün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yürütüldü.

Operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde 1 Eylül'de meydana gelen olayda gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan eski güreşçilerden Hakkı Aygün hayatını kaybetmiş, polise teslim olan cinayet zanlısı Umut Can F. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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