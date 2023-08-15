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Antalya’da fıkra gibi olay: Kuyumcular Çarşısı’nda gümüşçüyü soydu, komşu gümüşçülere satarken yakalandı

15.08.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kayıp olarak aranan genç, daha önce iki kez gümüş kolye çaldığı Kuyumcular Çarşısı’nda elindeki son kolyeyi satmaya çalışırken yakalandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin bir noktadan 4 kolye çaldığı ve ardından komşu dükkanlara sattığı tespit edildi.
Olay, dün Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi’ndeki Antalya Kuyumcular Çarşısı’nda yaşandı. Gümüş satılan Mustafa Balık’a ait iş yerinden H.Ö. (25), farklı tarihlerde iki kez yaklaşık 15 bin lira değerinde 4 gümüş kolye çaldı. Şahıstan şüphelenen Balık, üçüncü gelişinde ise H.Ö.’yü takibe alıp gümüş dükkanına girdiği sırada çevredekilerle birlikte yakalayıp polise haber verdi. Bölgeye yakın noktada devriye görevi yapan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil yaya ekipleri dükkana gelip H.Ö.’yü kelepçeledi. Diğer ekiplerin gelmesiyle birlikte gözaltına alınan H.Ö., ekip otosuna alınarak polis merkezine götürüldüğü sırada gazetecilerin ‘Neden gümüş çaldın?’ sorusunu da yanıtsız bıraktı.

Öte yandan kayıp olarak arandığı belirlenen H.Ö.’nün, çaldığı 4 kolyeyi belirli aralıklarla aynı yerde farklı gümüşçülere sattığı, son kolyeyi satmak için geldiği sırada yakalandığı ortaya çıktı.

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