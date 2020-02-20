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Antalya’da fuhuş operasyonu

ANTALYA HABERLERİ  | 20.02.2020 15:29 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda 8 aydır fuhuş çetesi lideri olduğu iddiasıyla aranan bir şüpheli yakalanırken zorla fuhuşa sürüklenen yabancı uyruklu 3 kadın kurtarıldı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda 8 aydır fuhuş çetesi lideri olduğu iddiasıyla aranan bir şüpheli yakalanırken zorla fuhuşa sürüklenen yabancı uyruklu 3 kadın kurtarıldı. Kadınların 2’sinde bulaşıcı zührevi hastalık tespit edildiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Kemer ilçesi ve Antalya’da polisin yaptığı operasyonda 10 şüpheli ve zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 21 kadın yakalanmış, 10 şüpheliden 9’u tutuklanırken fuhuş çetesinin lideri olduğu iddia edilen K. T. (40) ele geçirilememişti. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası, yakalama emri gibi çok sayıda dosyadan arandığı öğrenilen K. T. hakkında Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü (GKİT) tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Göynük’te otellerde ve civardaki yerlerde fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaşıldı.

3 kadını para vaadiyle getirdi
K. T. jandarmanın operasyonu sonucu bulunduğu evde yakalandı. Jandarma ekipleri, şüpheli K. T. ile aynı evde şahsın iş bulma, rahat çalışma ve çok para kazanma vaatleriyle Türkiye’ye getirdiği öne sürülen 2’si Moldovalı ve biri Kırgızistan uyruklu 3 kadın yakalandı.
Zorla fuhuşa sürüklendiği tespit edilen kadınlar işlemlerin tamamlanmasının ardından psikolojik destek ve rehabilitasyon süreci için Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, Kemer’de nöbetçi mahkemeye çıkartılan K. T., fuhşa teşvik ve yer temini iddiasıyla tutuklandı.

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