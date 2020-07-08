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Antalya’da geçen yıl doğum yapan anne yaşı 29,5 oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 08.07.2020 12:31 | Son Güncelleme

TÜİK verilerine göre Antalya’da 2019 yılında doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,5, ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 27,4 oldu.

TÜİK verilerine göre Antalya’da 2019 yılında doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,5, ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 27,4 oldu. Isparta’da doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,2’ken ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 26,3, Burdur’da ise annelerin ortalama yaşı 28,5, ilk doğumdaki ortalama anne yaşı da 25,8 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) "Dünya Nüfus Günü" verilerine göre, Türkiye’de toplam doğurganlık hızı 1,88 çocuk oldu. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında 3,89 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’yı 3,37 çocuk ile Şırnak, 3,16 çocuk ile Ağrı ve 3,15 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,33 çocuk ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane’yi 1,34 çocuk ile Kütahya ve Edirne takip etti.
Antalya’da 2019 yılında toplam doğurganlık hızı 1,62 çocuk oldu. Isparta’da 1,54’ken, Burdur’da da 1,50 çocuk oldu.
Türkiye’de doğum yapan annelerin ortalama yaşı 28,9 olarak kaydedildi.
Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2019 yılında 28,9 oldu. Diğer yandan ilk doğumunu 2019 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,4 kaydedildi.
Antalya’da 2019 yılında doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,5, ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 27,4 oldu. Isparta’da 2019 yılında doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,2, ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 26,3 oldu.
Burdur’da 2019 yılında doğum yapan annelerin ortalama yaşı 28,5, ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 25,8 oldu.
Resmi kız çocuk evlilikleri azaldı
Evlenme istatistiklerine göre ise 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2009 yılında yüzde 8,1 iken bu oran 2019 yılında yüzde 3,1’e düştü.
Antalya’da 2019 yılında 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 1,3, Isparta’da 1,5, Burdur’da ise 1,6 oldu.

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Muratpasa
Ertekin Eczanesi
Muratpasa
İbrahim Özer Eczanesi
Muratpasa
Kaya Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Esra Eczanesi
Kepez
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